Украина договорилась о запуске контейнерных перевозок в немецкий порт Дуйсбург

Укрзалізниця и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft подписали меморандум о запуске регулярных контейнерных и контрейлерных поездов между Украиной и портом Дуйсбург. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Первый поезд по маршруту терминал ЦТС Лески – порт Дуйсбург отправится уже этим летом.

К перевозке будут приниматься все грузы, транспортируемые железнодорожным или автотранспортом.

Порт Дуйсбург расположен вблизи места слияния рек Рур и Рейн, примерно в 190 км от Северного моря. Он является самым большим внутренним речным портом не только в Европе, но и в мире. В порту расположены восемь контейнерных терминалов. Из порта грузы направляются в другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Выбирая новую услугу, клиент сможет четко прогнозировать конечную стоимость перевозки и сроки доставки, ведь поезд будет следовать без очередей на границе. Также весомым преимуществом железной дороги является значительно меньшее загрязнение окружающей среды", - заверяют в УЗ.