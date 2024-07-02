Чехия готова продолжить закупку снарядов для Украины

Чехия готова продолжить действия в рамках инициативы по закупке боеприпасов, если получит для этого достаточное финансирование. Об этом сообщила журналистам министр обороны Яна Чернохова после встречи руководства страны в Пражском Граде.

Она повторила, что до конца года Чехия полностью выполнит текущую задачу по поставке в Украину 500 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия боеприпасов уже прибыла в Украину. Чернохова тогда уточнила, что речь идет о 50 тыс. снарядах, поставку которых Чехия осуществила в сотрудничестве с Германией. На данный момент к инициативе присоединились 18 стран, из которых 15 пообещали финансирование закупок. Чешская Республика, которая разыскивает боеприпасы на рынках за пределами ЕС, внесла в проект почти 866 миллионов крон.

Яна Чернохова намерена обсудить чешскую инициативу на двусторонних встречах на саммите НАТО в Вашингтоне. По ее словам, проект позволяет Чехии и Европе «выиграть время», пока ЕС не в состоянии самостоятельно производить достаточное количество боеприпасов, хотя с начала российского вторжения прошло почти два с половиной года.

«Мы увязли в большом количестве норм и правил, проспали нужное время. В Чехии запускаются новые производственные линии, и мы постараемся наверстать упущенное», – поообещала Чернохова, которую цитируют чешские медиа.

Она заявила, что чешское правительство вновь рассекретит содержание помощи Украине, поступающей со складов чешской армии, на этот раз за последние шесть месяцев. Соответствующее предложение будет представлено на одном из ближайших заседаний кабмина. Однако, по словам министра обороны, «склады не бездонны».

«Но еще немного мы пришлем», – сказала Яна Чернохова.