Последнее обновление: 01.07.2024 15:29

В ЕС начали действовать повышенные импортные пошлины на зерно из Беларуси

С 1 июля в Европейском Союзе вступили в силу значительно более высокие импортные пошлины на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, среди которых – зерно.

Согласно принятому еще в мае решению, пошлины на импорт зерна из России и Беларуси теперь значительно выросли, достигнув 50% рыночной цены на некоторые виды зерна.

Принятый в ЕС регламент повысил импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы из свекольного жома и сушеный горох из Российской Федерации и из Беларуси.

Цель пошлин – практически остановить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановить российский экспорт украденного украинского зерна, а также не позволить России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины.

Многие сельскохозяйственные товары, импортируемые из России и Беларуси, до сих пор были освобождены от импортных тарифов ЕС или облагались ими по низким ставкам.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис еще в марте заявил, что более высокие тарифы на определенные российские и белорусские сельскохозяйственные продукты фактически остановят их выход на рынок ЕС.

Между тем министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас в конце мая заявил, что ЕС должен распространить ограничения на всю сельскохозяйственную продукцию российского и белорусского происхождения.



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