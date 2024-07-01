Поток реэкспорта золота через Армению прекратился

Поток золота из России больше не идет через Армению. Причина носит административный характер и не связана с армяно-российскими отношениями. Об этом сообщил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

"В России существовала экспортная пошлина, которая способствовала тому, что поток золота шел через Армению. Россия сняла эту экспортную пошлину, и теперь этот поток идет напрямую", - отметил министр в беседе с Civilnet.

Таким образом, как признал министр, ранее существовавший реэкспорт золота через Армению прекратился.

BMG ранее писал о том, что резкая активизация сферы ювелирных изделий в Армении в большинстве своем является результатом реэкспорта золота из России в Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг. То есть, данный рост, как отмечают экономисты, в значительной степени продиктован внешними факторами, в связи с этим не является устойчивым и его стабильность может быть под угрозой при изменении внешних условий.

Рассуждения касательно реэкспорта российского золота подтверждаются официальными данными, на которые ссылается другой экономист Сурен Парсян.

“Армения за несколько месяцев экспортировала российского золота на 4 миллиарда долларов и стала одной из стран, обеспечивающих доход для бюджета РФ. То есть, этот экономический рост в некотором роде является следствием раздувания пузыря”, - сказал в беседе с BMG Сурен Парсян.

На его взгляд, страна получила эту возможность реэкспорта российского сырья, проводя “внешне прозападную политику”, что, с точки зрения экономиста, позволяет Еревану избегать вторичных санкций Запада.

В том числе благодаря этому фактору, ВВП Армении в первом квартале увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше $5 млрд. В первом квартале 2024 года ВВП на душу населения в Армении составил 653 721 драм ($1685) по сравнению с 608 356 драмами ($1560) за аналогичный период прошлого года.

Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%, а инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%).