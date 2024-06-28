FATF включила Монако и Венесуэлу в список стран под усиленным мониторингом

FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) включила Монако и Венесуэлу в так называемый серый список, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним – ее членство в группе приостановлено.

Заседания группы проходили 26-28 июня в Сингапуре, передает Интерфакс.

В сообщении FATF поясняется, что включение юрисдикции в усиленный мониторинг означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные у нее стратегические недостатки в согласованные сроки.

Одновременно с этим из "серого списка" были исключены Ямайка и Турция. Теперь в список входит 21 юрисдикция: Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.

FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него входит КНДР, Иран и Мьянма.