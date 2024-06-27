Банк РФ откроет кредитную линию для модернизации ОАО «Гродно Азот»

Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ совместно приступают к финансированию инвестиционного проекта, реализуемого ОАО «Гродно Азот» в рамках масштабной инвестиционной программы «карты модернизации», которая предусматривает как обновление действующих производств, так и создание новых производств и установок.

Как сообщает пресс-служба Банка БелВЭБ, реализацию проекта выполнит российская компания. Строительство агрегата создает производственную базу для выпуска аммиачной селитры и позволит обеспечить возможность диверсификации продукции в линейке азотных удобрений КАС – селитра – карбамид.

Финансирование осуществляет ВЭБ.РФ. Банк БелВЭБ выполняет функции банка-агента: соответствующее соглашение было подписано в ходе XI форума регионов Беларуси и России.

Соглашение об открытии ОАО «Гродно Азот» кредитной линии предусматривает финансирование с лимитом 4,3 млрд российских рублей. Срок кредитования составит 11 лет. Документом также предусмотрена возможность использования субсидии из бюджета РФ для обеспечения льготной процентной ставки.