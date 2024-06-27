Кыргызстан возобновляет добычу урана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял мораторий на разработку урановых месторождений. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики и признании утратившим силу закона о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в целях достижения баланса между обеспечением экологической безопасности, использованием стратегически важных для страны ресурсов и развития экономики Киргизии отменяется запрет на осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений.

Мораторий на добычу урана и тория был введен после скандала вокруг месторождения Кызыл-Омпол близ озера Иссык-Куль. Весной 2019 года, после того как стало известно, что компания UrAsia in Kyrgyzstan получила лицензию и начала геологоразведочные работы, жители провели акции протеста с требованием прекратить разработку этой группы месторождений. В итоге парламент одобрил запрет на добычу урана в стране.

Спустя 5 лет, в феврале 2024 года, президент Кыргызстана поднял вопрос о добыче урана на встрече с жителями ряда населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей. По его словам, при реализации проекта страну ждет большая экономическая выгода.

"Можно сказать, что открылся второй Кумтор. Там (на Кызыл-Омполской группе месторождений) есть около 10 месторождений. Мы получим более $2 млрд чистой прибыли от одного только месторождения. В прошлом году чистая прибыль Кумтора составила более $300 млн, предприятие заплатило около 30 млрд сомов налогов ($335 млн). Если это месторождение заработает, оно также принесет пользу народу и государству", - заявлял Жапаров в интервью госагентству "Кабар".

Согласно открытым данным, Кызыл-Омпольское месторождение содержит 14,7 млн тонн руды, из которых 95% - титаномагнетит, примерно 3% - фосфор, около 2% - цирконий, 0,22% - торий, 0,17% - уран.