В США рассмотрят возможность уплаты налогов биткоинами

Член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гайец, представил проект закона, позволяющий платить налоги биткоинами. Об этом сообщается на сайте члена Палаты поставщиков Мэтта Гаеца.

Конгресс США рассмотрит законопроект, позволяющий фискальным органам США принимать налоговые платежи в биткоинах.

Отмечается, что законопроект предусматривает введение правил о "конвертации любой полученной суммы биткоинов в долларовый эквивалент в момент получения платежа".

Автор законопроекта объяснил, что вдохновлен результатами законодательных реформ правительства страны Сальвадор и положительными результатами, которых достигла власть страны после признания биткоина официальным платежным средством.

Законопроект Мэтта Гайеца предлагает внести поправки в Налоговый кодекс США 1986 года и обязать Министерство финансов разработать план утверждения флагманской цифровой валюты как средства уплаты налогов и пошлин.

"В случае одобрения Конгрессом новый закон модернизирует налоговую систему. Он позволит добросовестным налогоплательщикам использовать биткоины для уплаты федеральных налогов, а правительству - продвигать инновации, повышать эффективность финансовой системы и предлагать большую гибкость американским гражданам.", – провозгласил конгрессмен, который представлял проект коллегам.

Также он сообщил, что это смелый шаг к будущему, где цифровые валюты будут играть жизненно важную роль, гарантируя, что США возглавят авангард технологического прогресса

Власти одного из штатов – Колорадо - разрешили платить налоги и государственные пошлины в криптовалюте еще три года назад.