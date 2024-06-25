Армения начнет обмен информацией о криптоактивах с 2027 года

С 2027 года Армения сможет передавать и получать информацию о транзакциях с криптоактивами от других стран. Об этом сообщила заместитель начальника управления комплексных налоговых проверок Комитета государственных доходов Армении Наируи Аветисян на 6-й встрече высокого уровня Азиатской инициативы Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Она отметила, что с 2015 года Армения начала интегрироваться в международные стандарты налоговой прозрачности, а в прошлом году взяла на себя обязательство по автоматическому обмену информацией. В следующем месяце будет готов предварительный рейтинг Армении по обмену информацией, окончательная оценка будет опубликована в феврале, пишет агентство "АРКА".

С сентября следующего года Армения начнет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с 137 странами. Аветисян подчеркнула, что налоговая прозрачность требует соблюдения всех правил конфиденциальности и безопасности.

В 2024-2025 годах Армения будет сопредседателем Азиатской инициативы Глобального форума ОЭСР. Это, по ее словам означает, что страна придает большое значение этим стандартам прозрачности.