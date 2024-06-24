Гомельский химзавод начал поставлять удобрения в Ливию

ОАО "Гомельский химический завод" начал поставки NPK-удобрений в Ливию. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Черняков.

"Над освоением новых рынков сбыта мы работаем постоянно, и это дает результаты. С августа 2023 года регулярно поставляем удобрения в Турцию. В марте текущего года отгрузили судовую партию NPK-удобрений с назначением в Ливию. Мы принимаем все возможные меры по устранению препятствий в проведении платежей, проводим переговоры с экспедиторами по поиску оптимальных путей доставки товара с минимальными логистическими затратами", - сказал Черняков, которого цитирует издание "Вестник Белнефтехима".

По его словам, наиболее значимые вопросы находятся как раз в логистической плоскости как с точки зрения организации поставок, так и транспортной составляющей в конечной цене товара.

"Также важна оптимизация механизмов расчетов и маршрутов проведения платежей за товар. При проработке вопросов, связанных с регулярными поставками удобрений в Китай, страны Африки и на другие дальние рынки, решение этих задач для нас в приоритете", - сказал гендиректор.

Он признал, что предприятие не может следовать за ценовой политикой российских и китайских производителей, которые имеют более низкую себестоимость за счет стоимости сырья, поэтому завод стремится конкурировать за счет ассортимента.

"Говорить о полной интеграции продаж наших удобрений с производителями РФ и КНР в контексте ценовой политики не приходится. У российской и китайской продукции более низкая себестоимость за счет меньшей стоимости сырья, в первую очередь фосфорного. В то же время если говорить о товарном аспекте интеграции, то на российском рынке мы, в сущности, не конкурируем с производителями аналогов нашей продукции, а дополняем ассортиментный ряд своими уникальными марками удобрений", - сказал он.

Гендиректор также сообщил, что в IV квартале предприятие планирует выпустить новый для республики продукт - диаммонийфосфат, полностью водорастворимый высокоэффективный источник азота и фосфора. Это удобрение пользуется повышенным спросом во всем мире, в том числе на рынках Европы, Индии и Латинской Америки, так как считается базовым для большинства сельскохозяйственных культур.

ОАО "Гомельский химический завод" вынужден переориентировать часть своих экспортных потоков из-за западных санкций.