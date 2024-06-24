Власти Польши резко сократили выдачу виз в 2024 году

Власти Польши резко сократили выдачу виз иностранцам в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет газета Rzeczpospolitа.

По данным польского МИД, страна с начала 2024 года выдала немногим более 98 тыс. рабочих виз, главным образом гражданам Беларуси, Украины и Грузии, тогда как в 2023 году таких виз было выдано 248 тыс. Помимо этого, новые польские власти отменили программу приоритетной выдачи виз Poland Business Harbour, которой активно пользовались IT-специалисты.

Издание отмечает, что Варшава практически приостановила выдачу гуманитарных виз: с начала года было выдано только 542 таких визы, в то время как в минувшем году польские власти одобрили выдачу более 4,5 тыс. гуманитарных виз. Кроме того, польский МИД решил с 1 июня увеличить до €135 размер визового сбора на позволяющую пребывать в стране больше трех месяцев визу категории D. Это на €45 дороже стандартного сбора на шенгенские визы.

Польша в годы правления партии "Право и справедливость" была одним из лидеров в ЕС по выдаче виз. В 2020-2022 гг. Варшава выдала почти 2 млн рабочих виз. В сентябре 2023 года в стране разгорелся визовый скандал. Оппозиция обвинила занимавшего в то время пост замглавы МИД Петра Вавжика и ряд других высокопоставленных сотрудников дипведомства в том, что в 2022 году они незаконно выдали около 200 тыс. польских виз мигрантам из африканских и арабских стран. В феврале 2024 года начала работу комиссия Сейма (нижней палаты парламента) Польши по расследованию мошенничества с выдачей польских виз гражданам третьих стран.