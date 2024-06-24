Последнее обновление: 24.06.2024 16:32

В Армении появится новая сеть АЗС под американским брендом

В Ереване и за его пределами появились таблички с логотипом автозаправочной станции Gulf и с надписью «Скоро открытие», пишет Telegram-канал Economy of Armenia.

Gulf Oil - это международная нефтяная компания, основанная в 1901 году в США. Она была одной из крупнейших нефтяных монополий мира в середине XX века и входила в состав "семи сестер" (семи крупнейших нефтяных компаний мира).

В 1984 году Gulf Oil была приобретена компанией Chevron, которая и ныне владеет этим брендом. Сеть автозаправочных станций Gulf включает в себя более 2500 АЗС в США и более 1000 АЗС в других странах мира.

Напомним, что еще один нефтяной гигант, британо-голландский Shell, вышел на рынок Армении летом прошлого года. В ближайшее время сеть АЗС Shell расширится.



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