Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Воинским частям ВСУ разрешили производить дроны

Кабинет министров Украины разрешил воинским частям Вооруженных сил осуществлять хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 июня.

Перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных сил, утвержденный постановлением Кабмина от 25 июля 2000 года №1171, дополнен таким видом деятельности, как "производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования".



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