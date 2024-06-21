Германия в мае сократила экспорт в Китай на 14%

Экспорт Германии в Китай в мае упал на 14% до €7,5 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает Financial Times.

Немецкий экспорт в Китай в мае потерпел одно из крупнейших падений, поскольку эскалация напряженности грозила повышением тарифов на ключевые поставки.

В сообщении подчеркивают, что китайский рынок, который когда-то был основным источником роста для немецкой экономики, стал источником ее уязвимости.

О снижении было объявлено в то время, когда министр экономики Германии Роберт Хабек отправился в трехдневный визит в Китай, пытаясь уладить торговый спор между Пекином и Европой.

Чиновники в Берлине опасаются, что огромная немецкая автомобильная промышленность уязвима к любым ответным мерам со стороны Пекина, ведь она сильно зависит от китайского рынка.

За первые пять месяцев этого года общий объем немецкого экспорта в Китай упал лишь незначительно - до €40,3 млрд по сравнению с €40,7 млрд в прошлом году. Но прошлогодние показатели были более чем на 10% ниже уровня 2022 года.

В то же время снижение немецкого экспорта в Китай более чем компенсировало рост на 4,1% поставок в США.

Существует ряд потенциальных объяснений такого падения снижения, включая слабый спрос в Китае и пробки в немецких портах.