Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Китайская компания построит завод аккумуляторов в Словакии

Китайская компания Gotion High Tech и ее словацкий партнер InoBat инвестируют €1,2 млрд в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Словакии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что консорциум получит €150 млн субсидий и €64 млн налоговых льгот от правительства. Автомобильная промышленность является основным сектором экономики Словакии.

Завод начнет производство в начале 2027 года, выпуская аккумуляторы с общей годовой мощностью 20 гигаватт-часов, и достигнет полной мощности в середине того же года.

Эта инвестиция является второй по величине в истории Словакии и способствует развитию автомобильной промышленности страны в условиях перехода на электромобили.

Китайская компания Gotion High-Tech специализируется на исследовании, разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов и систем хранения энергии.



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