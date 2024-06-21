S&P и Fitch ухудшили прогнозы для китайского рынка жилой недвижимости

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Fitch ухудшили прогнозы для китайского рынка жилой недвижимости, несмотря на анонсированный Пекином пакет мер по его поддержке.

S&P прогнозирует снижение продаж жилья в КНР на 15% в этом году, тогда как ранее ожидало их уменьшения на 5%. Согласно прогнозу агентства, опубликованному в четверг, объем продаж жилой недвижимости в стране в текущем году составит менее 10 трлн юаней ($1,4 трлн), что примерно вдвое ниже пикового уровня, зафиксированного в 2021 году.

Fitch на этой неделе также ухудшило прогноз продаж жилья в КНР: теперь агентство ожидает падения продаж на 15-20% в этом году, а не на 5-10%, как предполагалось ранее.

Снижение прогнозов показывает, что рейтинговые агентства не уверены в успехе масштабного пакета мер поддержки рынка, о запуске которого китайские власти объявили в мае. В частности, он включает отмену нижнего предела ставок по ипотечным кредитам, а также снижение требований к первоначальному взносу для покупателей недвижимости с использованием ипотеки. Кроме того, Пекин призвал власти городов с избыточным фондом готовых домов выкупать недвижимость по разумным ценам для ее последующего использования в качестве доступного жилья.

Цены на новостройки в крупных городах Китая в мае снизились по итогам 11-го месяца подряд. Согласно отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, стоимость нового жилья в 70 крупнейших городах страны в прошлом месяце уменьшились на 3,9% в годовом выражении - максимально с июня 2015 года.

На долю недвижимости приходится примерно 78% благосостояния жителей Китая, отмечает Bloomberg.