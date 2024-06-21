Поток дешевых удобрений из РФ и Беларуси обильно наводняет польский рынок

Поток дешевых удобрений из России и Беларуси обильно наводняет польский рынок и усугубляет проблемы европейской промышленности. Однако польские фермеры от этого выигрывают, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

ЕС фактически становится зависимым от удобрений из России, отмечает издание. Польша, в частности, увеличила их импорт аж в 6 раз. Так, в сезоне 2022/2023 импорт увеличился более чем на 100%. А с 1 октября 2023 года Россия ввела временную экспортную пошлину на удобрения в размере до 10%. В 2023 году российский бюджет получил профицит в размере €600 млн от импорта удобрений. Эти деньги в том числе идут на финансирование войны в Украине.

И получается, пишет издание, что хотя Европа снизила свою зависимость от российского газа, она теперь импортирует российский газ в виде азотных удобрений. По данным польского Института экономики сельского хозяйства и продовольствия, в первом квартале текущего года импорт удобрений из России составил 355 тыс. тонн — почти в 6 раз больше, чем годом ранее. В структуре импорта удобрений из России преобладали азотные удобрения (240 тыс. тонн).

Польша также импортирует удобрения из Беларуси. В первом квартале 2024 года там было куплено 44,7 тыс. тонн азотных удобрений и 18,8 тыс. тонн сложных удобрений.

С другой стороны, производители ЕС заявляют, что индустрия удобрений ЕС способна поставлять необходимое фермерам количество азотных удобрений без необходимости импортировать из России. Проблема лишь в том, что российские удобрения намного дешевле произведенных в Европе.