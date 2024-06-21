Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Литва повышает налоги на алкоголь и табак с целью пополнить оборонный бюджет

Сейм Литвы в четверг проголосовал за повышение налогов с целью увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП в следующем году. Об этом сообщает AFP.

Литва намерена закупить танки и дополнительные системы противовоздушной обороны, а также принять немецкую бригаду.

С этой целью Сейм проголосовал за повышение ставки налога на прибыль предприятий и акцизов на алкоголь, сигареты и топливо.

Литовские законодатели также продлили до 2025 года действие налога на непредвиденные доходы банковской системы от чистого процентного дохода.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что парламентское голосование стало "четким сигналом" о политической воле к дальнейшему увеличению оборонных расходов.

"Это лучшая инвестиция в мир", – сказала она журналистам.

Ежегодные расходы на оборону Литвы сейчас составляют 2,75% ВВП. Это уже превышает целевой показатель НАТО в 2%.

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