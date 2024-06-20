Власти Беларуси анонсировали по итогам года рост зарплат бюджетников и пенсий

Власти Беларуси по итогам 2024 года рассчитывают на рост зарплат бюджетников на 16%, пенсий - на 15%. Такие цифры озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"Темпы роста реальных доходов населения в прошлом году составили 106,3%. В текущем году данная положительная динамика сохраняется, в том числе в отраслях бюджетной сферы. Рассчитываем по итогам года обеспечить рост заработной платы бюджетников не менее 16% в номинальном выражении", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, в целях достижения параметров пятилетки наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных отраслевых стимулирующих выплат отдельным категориям работников: учителям, врачам, воспитателям, работникам культуры и социальной сферы. На указанные цели в 2023 году направлено более 1 млрд рублей.

"Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда соцзащиты в прошлом году по этой статье превысили Br19 млрд. В текущем году будет направлено около 22 млрд. Рост - свыше 15%. В 2023 году мы смогли обеспечить самые высокие за последние четыре года темпы роста реальных доходов пенсионеров - около 111%. В феврале этого года проведен очередной перерасчет трудовых пенсий - на 10%. В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае составил около Br800. Решения о дальнейшем повышении пенсий будут приниматься с учетом динамики доходной части бюджета Фонда соцзащиты и прежде всего исходя из увеличения в стране уровня заработной платы. Думаю, что по итогам текущего года рост пенсионных выплат составит не менее 15%", - отметил Петришенко.