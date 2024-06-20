Банки в Беларуси сохраняют высокие темпы кредитования экономики

Белорусские банки продолжают активно кредитовать предприятия и население. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

"В текущем году высокие темпы кредитования экономики сохраняются. Общий объем финансирования за пять месяцев 2024 года составил 76,1 млрд белорусских рублей в эквиваленте, в национальной валюте - 60,2 млрд рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года - 43,4% и 34,3% соответственно", - сказал Павел Каллаур, которого цитируют госСМИ.

Согласно озвученным данным, остаток кредитной задолженности компаний за пять месяцев вырос на 9%, населения - на 9,1%.

"В целом требования банков к экономике за пять месяцев текущего года в годовом выражении увеличились на 17,3%, в том числе в белорусских рублях - на 31,2%", - отметил Каллаур.

Он напомнил, что в 2023 году белорусские банки выдали кредитов (с учетом валютных) на 153,7 млрд белорусских рублей в эквиваленте, что на 28,5% больше, чем за 2022 год. Кредитование в нацвалюте составило 126,4 млрд рублей, увеличившись на 55,4%.

"При этом основной объем выдачи пришелся на субъектов хозяйствования, в том числе в национальной валюте", - уточнил глава Нацбанка.