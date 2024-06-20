ЦБ Швейцарии снизил ключевую процентную ставку

Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25% годовых.

ЦБ уменьшил ставку по итогам второго заседания подряд на фоне ослабления базовой инфляции.

"SNB продолжит внимательно следить за изменением инфляции и при необходимости скорректирует денежно-кредитную политику, чтобы гарантировать, что инфляция останется в диапазоне, соответствующем ценовой стабильности в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении банка.

По оценке SNB, средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,3%, в следующем году - 1,1%, в 2026 году - 1% при сохранении базовой ставки на нынешнем уровне в течение всего прогнозного периода. ЦБ также ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году и на 1,5% в 2025 году при небольшом повышении уровня безработицы.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 26 сентября.