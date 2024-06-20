Еврокомиссия начала процедуру наказания Франции и Италии за чрезмерные долги

Европейская комиссия (ЕК) начала процедуру наказания Франции, Италии и пяти других стран-членов ЕС из-за чрезмерного дефицита государственного бюджета в прошлом году. Об этом сообщает DPA.

Кроме Франции и Италии, также среди стран, которые столкнулись с процедурой нарушения Евросоюза, оказались Бельгия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия.

Решение Еврокомиссии предусматривает, что семь стран Евросоюза теперь должны сократить свои государственные расходы. Министры финансов стран ЕС еще должны утвердить оценку ЕК в июле.

После этого, под наблюдением Еврокомиссии, страны, подпадающие под действие процедуры, должны представить меры по сокращению своего долга и дефицита госбюджета в течение четырех лет.

Согласно экономическому прогнозу Еврокомиссии, Франция с показателем -5,5%, Италия с показателем -4,4% превысят лимит дефицита в 2024 году

В прошлые годы страны-члены ЕС получили отсрочку от фискальных правил Евросоюза, чтобы обеспечить свободу действий в расходах во время пандемии и энергетического кризиса.