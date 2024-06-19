Последнее обновление: 19.06.2024 14:39

Швейцарский зернотрейдер ликвидирует российскую "дочку"

Швейцарская Sierentz Global Merchants приняла решение о ликвидации российской дочки - ООО "Сиренц глобал мерчантс Восток", говорится в сообщении ООО на Федресурсе.

Решение принято 17 мая 2024 года, пишут российские СМИ.

Компания Sierentz Global Merchants создана в августе 2017 года бывшими топ-менеджерами Louis Dreyfus для торговли преимущественно зерном. Российская "дочка" была зарегистрирована в ноябре 2017 года.

Как сообщалось, со швейцарской Sierentz Group аффилирована RZ Agro, представленная управляющей компанией ООО "Русская земля". Как сообщается на сайте компании "РЗ Агро", площадь ее земельного банка составляет более 100 тыс. га.

В настоящее время в РФ работает RZ Agro Holding, которая на паритетных началах контролируется RZ Agro и агрохолдингом "Степь" (входит в АФК "Система"). Холдинг объединяет 8 хозяйств в Ростовской области и Ставропольском крае.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование