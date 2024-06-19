Последнее обновление: 19.06.2024 14:39

Кроссовер Belgee X70 начали поставлять в Россию

Белорусский завод «БелДжи» начал отгружать российскому дистрибьютору новый среднеразмерный кроссовер Belgee X70, который поступит в продажу во второй половине лета. Об этом в интервью порталу av.by сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.

По его словам, новинка станет второй моделью Belgee на российском рынке, куда также поставляется компактный кроссовер X50.

Новый Belgee X70 будет доступен с передним или полным приводом, с системой мягкого гибрида. Под его капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель, который может быть оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, в зависимости от исполнения. Подробная информация о комплектациях и ценах новой модели будет представлена позже.



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