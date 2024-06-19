Китайские автопроизводители просят о введении зеркальных тарифов против ЕС

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, на закрытой встрече, в которой также приняли участие европейские автопроизводители, китайские автомобильные компании предложили властям повысить тарифы на большие автомобили с бензиновыми двигателями, импортируемые из Европейского Союза.

Приближенный к китайскому правительству автомобильный исследовательский центр предлагает Китаю поднять импортные пошлины на большие автомобили с бензиновым двигателем до 25%.

Для сравнения: текущий импортный тариф Китая на автомобили составляет 15%.

Китайские власти ранее намекали на возможные ответные меры через комментарии государственных СМИ и интервью с представителями отрасли.

Как сообщалось, со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне до 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Между тем Китай 17 июня начал расследование в отношении импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам.