В ЕАЭС уравняют допустимые массы, нагрузку и габариты для грузового транспорта

Страны Евразийского экономического союза завершили внутригосударственные процедуры согласования по проекту соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.

Как сообщает ЕЭК, несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Принятие соглашения позволит устранить это препятствие.

В проекте документа зафиксированы договоренности сторон о принятии мер для того, чтобы автомобильные дороги, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает соглашение.

Автомобильные грузоперевозки являются важным элементом в обеспечении торговых потоков и эффективных цепей поставок. Так, более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автомобильный транспорт.

Соглашение относится к категории международных договоров. Для начала его действия необходимо подписать документ на уровне правительств стран евразийской «пятерки». Процедура подписания вице-премьерами государств Союза – членами Совета ЕЭК – запланирована на третий квартал текущего года.