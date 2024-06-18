РФ подпишет с КНДР договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

Россия подпишет с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Об этом говорится в распоряжении Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР", - говорится в документе.

МИД России разрешается в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - сказано в документе.

Отметим, что сегодня Путин посещает Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. За всю историю двусторонних отношений это вторая поездка Путина в Пхеньян, первый раз он посещал страну в 2000 году. По информации российских медиа, визит продлится два дня, основной день - это 19 июня.