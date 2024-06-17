Головченко не напрягает цифра отрицательного сальдо во внешней торговле

Премьер-министра Беларуси Романа Головченко цифра отрицательного сальдо во внешней торговле не напрягает, в то время как Лукашенко сегодня этой проблемой озадачился.

«Какой-то катастрофы нет. Если говорить о причинах, то они тоже прозаичны — мировая цена на нефть выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта, - пояснил чиновник в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.

При этом он не стал уточнять, как изменение мировых цен на это сырье сказывается на ее стоимости для Беларуси, которая закупает нефть у России.

«Плюс где-то снизились цены на традиционные белорусские товары на внешних рынках. Кстати, с апреля мы наблюдаем обратную динамику, цены начинают подрастать. И хотя мы увеличили физический объем экспорта практически на 9%, но в деньгах получили чуть меньше из-за ценовой просадки. Поэтому задача понятна, эти ножницы будем, значит, чуть-чуть сводить вместе лезвия», - завуалированно объяснил решение проблемы Головченко.

Он добавил, что цифра отрицательного сальдо не вызывает какого-то беспокойства. По его мнению, она будет перекрыта по итогам трех кварталов.

По данным Нацбанка Беларуси, внешнеторговый оборот республики за январь-апрель 2024 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $31,3834 млрд. Экспорт вырос на 2,1% и составил $15,6145 млрд, импорт - на 4,1% до $15,7689 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли за январь-апрель составило $154,3 млн (в марте – $86,7 млн).