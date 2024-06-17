Профицит внешней торговли Казахстана в январе-апреле увеличился на 18,4%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года. Об этом сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Внешнеторговый оборот республики в отчетном периоде уменьшился на 3,6%, до $43,322 млрд. В том числе экспорт составил $25,569 млрд (на 0,5% меньше), импорт - $17,753 млрд (на 7,8% меньше).

Экспорт в страны ЕАЭС составил в отчетном периоде $2,835 млрд (на 21,1% меньше), импорт - $5,337 млрд (на 6,5% меньше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия - 91%, Кыргызстан - 5,8%, Беларусь - 3,1% и Армения - 0,1%.