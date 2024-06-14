Отдельные банки Кыргызстана возобновили работу с российскими рублями

Часть коммерческих банков Кыргызстана возобновила работу с системами денежных переводов России и с российскими рублями.

"Восстановлена работа следующих систем денежных переводов, отправка и получение: Astrasend, "Юнистрим", Contact, "Золотая корона", - сообщается на сайте РСК-банка.

Банк "Компаньон" на своем сайте заявил о возобновлении операций с рублями и системой "Юнистрим".

Накануне несколько банков Кыргызстана объявили о временном приостановлении операций с российскими системами денежных переводов и приостановлении конвертации рубля в другие валюты. В тот же день Нацбанк республики отмечал, что изменения на финансовых рынках стран - основных торговых партнеров республики будут иметь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок страны.

Сегодня пресс-служба регулятора сообщила, что проводится соответствующая работа в целях недопущения негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызстана.

Там заверили, что принимаются необходимые меры по минимизации рисков вторичных санкций для обеспечения финансовой стабильности страны.

«В частности, Нацбанк на регулярной основе направляет коммерческим банкам письма о рисках вторичных санкций и для недопущения обхода санкций рекомендует им проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках США (OFAC) и ЕС. Постоянно организуются рабочие встречи с коммерческими банками в целях недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений, в рамках которых проводится разъяснительная работа с коммерческими банками по предупреждению незаконного ввоза/вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль», - прокомментировали в НБ КР.