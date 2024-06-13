США расширили санкции за продажу полупроводниковых чипов России

Соединенные Штаты резко расширили санкции против России, в том числе против китайских компаний, которые продают России полупроводники. Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве финансов США заявили, что повышают "риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России", фактически угрожая им потерей доступа к американской финансовой системе.

Кроме того, заявлено намерение ограничить возможности российской военно-промышленной базы использовать определенное программное обеспечение и информационно-технологические услуги США.

Отдельно Министерство торговли заявило, что нацелено на подставные компании в Гонконге за перенаправление полупроводников в Россию, принимая меры, которые могут повлиять на приоритетные для Москвы товары стоимостью почти $100 миллионов, включая такие чипы.

Министерство также расширит списки товаров, которые Россия не может импортировать из других стран, включив в них не только товары американского происхождения, но и товары под американскими брендами, то есть те, которые произведены с использованием американской интеллектуальной собственности или технологий, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства торговли на условиях анонимности.