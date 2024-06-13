ВБ сохранил прогноз роста экономики Армении в текущем году на уровне 5,5%

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз экономического роста в Армении на 2024 год на уровне 5,5%. Это следует из обновленного доклада ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects).

По мнению экспертов банка, рост ВВП Армении в 2025-2026 годах составит 4,9% и 4,5% соответственно (также совпадает с прежней, апрельской, оценкой).

В январском докладе ВБ прогнозировал рост экономики Армении на 2024 год в размере 4,7%, а на 2025 год - 4,5%.

В 2023 году экономика страны выросла на 9,4%.

Экономический рост Армении в госбюджете на 2024 год предусмотрен в размере 7%.

ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении в 5,7% в 2024 году и 5,3% в 2025 году. ВБ ожидает, что экономика Армении в 2024 году вырастет на 5,5%, а в 2025 году – на 4,9%. МВФ прогнозирует 5%-ный рост армянской экономики в 2024 году. ЕБРР прогнозирует экономический рост в Армении на 6,2% в 2024 году и 4,8% в 2025 году. Прогнозы АБР - 5,7% на 2024 год и 6% на 2025 год. Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, рост экономики Армении в 2024 году составит 6%, а в 2025 году - 4,9%. S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%.