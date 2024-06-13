Последнее обновление: 13.06.2024 13:05

Казахстан изучает возможности выкупа у "Мосбиржи" акции KASE

Казахстан обсуждает возможность выкупа акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) у "Московской биржи". Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

"Мы обсуждаем различные варианты в соответствии с консультациями наших международных советников и мониторим ситуацию достаточно плотно. Различные варианты рассматриваются", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Казахстан выкупать у "Mосбиржи" акции KASE.

Он также отметил, что санкции США в отношении "Московской биржи" не повлияют на работу Казахстанской фондовой биржи, пишут казахские СМИ.



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