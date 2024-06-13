Акции Сбера, ВТБ, Газпрома и других российских компаний падают на Мосбирже

Индекс Мосбиржи снижался на 3,5-4% на открытии торгов, акции Мосбиржи в начале торгов упали на 15%.

Бумаги НОВАТЭКа просели на 6,77%, Газпрома — на 4,65%, обыкновенные акции Сбербанка — на 4,3%, ВТБ — на 4,7%, Селигдара — на 10,3%.

После резкой просадки в начале торгов рынок замедлил снижение.

Распродажи в бумагах начались на фоне введения санкций США против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, а также ряда других российских компаний. После включения Мосбиржи в SDN-лист США площадка отказалась от торгов долларом и евро.