Белорусский рубль снижается к евро на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 июня 2024 года белорусский рубль снижается к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Данные по курсу доллара отсутствуют.

Курс евро растет на 0,69 копейки или 0,2% до 3,4350 рубля при объеме торгов 0,2 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,43 копейки или 0,12% до 3,5746 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 696,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,52 копейки или 0,57%, до 4,3701 рубля за 10 юаней при объеме торгов 31 млн. юаней.