Норвегия будет собирать танки Leopard 2 и планирует выйти на международный рынок

Норвегия планирует самостоятельно собирать и обслуживать немецкие танки Leopard 2, местная компания Ritek уже производит 37 из 54 танков, заказанных Осло. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство обороны страны

Издание отмечает, что это первый случай, когда основные боевые танки будут собраны в Норвегии, которая является членом НАТО и на севере граничит с Россией.

По соглашению с компанией Krauss-Maffei Wegmann норвежская Ritek станет субподрядчиком немецкого производителя танков. Ее новая сборочная линия в Левангере, на западе Норвегии, также сможет собирать танки для других стран.

"Соглашение поможет укрепить потенциал НАТО и Европы по увеличению производства танков в будущем", - заявили в министерстве.

Также планируется, что Ritek станет центром технического обслуживания и модернизации парка танков Nordic Leopard в странах Северной Европы. В целом Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия используют различные варианты танка Leopard 2 в своих армиях.