Последнее обновление: 11.06.2024 17:00

Парламент Норвегии одобрил €140 млрд инвестиций в оборону до 2036 года

Норвежский парламент 11 июня единогласно одобрил долгосрочный план развития Вооруженных сил Норвегии до 2036 года, который предусматривает рекордное увеличение оборонных расходов. Об этом сообщает NRK.

План предусматривает, что к 2036 году Норвегия потратит 1,635 триллиона норвежских крон (около €140 млрд) на различные оборонные цели – это на 611 миллиардов крон больше, чем планировалось до этого.

Это решение содержит меры, которые дополняют представленное в апреле предложение правительства Норвегии.

Среди них – дополнительная система противовоздушной обороны дальнего радиуса действия для защиты Осло, закупка шести, а не пяти новых подводных лодок, а также улучшение пенсионных условий, что обеспечит увеличение набора военнослужащих.

Кроме того, парламент Норвегии требует от правительства ежегодно отчитываться о состоянии и ходе выполнения долгосрочного плана.

Предполагается, что новый оборонный план приведет к увеличению количества призывников и резервистов, а также увеличению количества бригад в сухопутных войсках Норвегии с одной до трех.

Увеличение оборонных расходов позволит Норвегии достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировалось.

В конце мая Норвегия договорилась с Евросоюзом о партнерстве в сфере безопасности и обороны.



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