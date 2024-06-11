Средняя зарплата жителей Кыргызстана выросла почти до $400

В Кыргызстане в январе-апреле 2024 года ежемесячная средняя заработная плата без учета малых предприятий составила 34 391 сом ($394). Об этом сообщает Economist.kg со ссылкой на Министерство экономики Кыргызстана.

По данным министерства, рост зарплат по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в среднем составил 11,7%, а реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен повысилась на 6%.

Самый высокий рост зарплат зафиксирован в сферах «прочей обслуживающей деятельности» (+41,8%), «оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей» (+35,5%) и «строительстве» (31,7%).

Как пояснили в Нацстаткоме, данные по зарплате определены на основе около 44 тысяч отчетов и информации о работниках предприятий и организаций, которые составляют 29% от общей численности занятого населения. Статистика не учитывает доходы хозяйствующих субъектов, имеющих статус физлица: это члены крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели.