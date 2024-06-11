В Таджикистане намерены к 2032 году полностью перейти к "зеленой" энергетике

Таджикистан намерен к 2032 году на 100% перейти к "зеленой" энергетике. Об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон на церемонии открытия третьей Международной конференции по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".

"Мы удваиваем наши усилия по переходу к "зеленой" экономике и водные ресурсы играют ключевую роль в достижении этой цели. Более 98% электроэнергии Таджикистана вырабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов страны. Мы намерены к 2032 году довести этот показатель до 100%, то есть наладить производство электроэнергии полностью за счет ресурсов "зеленой энергии", - заявил он.

По его словам, еще одной целью является превращение Таджикистана в "зеленую страну" к 2037 году.

"В этом контексте, наряду с полным использованием возобновляемых источников энергии, мы приняли "Программу природного озеленения страны до 2040 года", согласно которой за этот период необходимо будет посадить более двух миллиардов саженцев", - отметил Рахмон.