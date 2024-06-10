Последнее обновление: 10.06.2024 10:53

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,24 копейки или 0,08%, до 3,1855 рубля при объеме торгов $1,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,56 копейки или 0,16% до 3,5813 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 633,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,69 копейки или 0,16%, до 4,3800 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1 млн. юаней.

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