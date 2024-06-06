Совмин Беларуси утвердил Нацстратегию циркулярной экономики до 2035 года

Совмин Беларуси постановлением №393 от 29 мая 2024 года утвердил Национальную стратегию развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) до 2035 года.

Суть документа сводится к существенному повышению экологической эффективности использования природных ресурсов за счет снижение нагрузки на экосистемы при наращивании переработки материальных ресурсов на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг.

Направлениями развития циркулярной экономики названы экодизайн, ресурсоэффективное производство, промышленный симбиоз, сфера упаковки, шеринговая экономика.

В результате реализации положений стратегии власти надеются снизить энергоемкость ВВП (в ценах 2005 года) с 388,1 кг у.т./млн. рублей в 2021 году до 268 кг у.т./млн. рублей в 2035 году; увеличить производство первичной энергии из возобновляемых источников с 7,9% (от общего объема) в 2021 году до 9% в 2035 году; увеличить уровень использования ТКО с 31,1% в 2021 году до 90% в 2035 году и т.д.

Кроме того, власти рассчитывают к 2035 году увеличить долю вводимого в эксплуатацию энергоэффективного многоквартирного жилья до 100%, долю перевозок пассажиров электротранспортом в регулярном сообщении - до 35%, электрифицированных железнодорожных путей — до 30%.