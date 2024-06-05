Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 5 июня 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,68 копейки или 0,21%, до 3,1836 рубля при объеме торгов $5,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,17 копейки или 0,05% до 3,5812 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 332,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,96 копейки или 0,22%, до 4,3866 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,1 млн. юаней.