Украина проведет 200 реформ в 2024 году по требованию партнеров

Кабинет министров одобрил Матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации международных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы методологией Центра роста Гарвардского университета.
На 2024 год предусмотрено провести более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации.
"Матрица — это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка", - уточнил Шмыгаль, которого цитируют украинские медиа.
В Матрицу реформ заложены приоритеты:
макроэкономические политики – база для восстановления экономики и финансовой устойчивости Украины.
Институционные изменения, предусматривающие антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институтов.
Структурные реформы: политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах экономики.
Также правительство анонсировало запуск специального веб-портала, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения, чтобы каждый человек в режиме реального времени мог видеть, что меняется в Украине.