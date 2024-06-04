Ряд госпредприятий Узбекистана лишили эксклюзивных прав

Отдельные предприятия, включая «Узметкомбинат», «Узвторцветмет» и «Узтрейд», лишаются специальных прав и монопольного положения на рынке. Об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о мерах по ускорению рыночных реформ и приведению законодательства в соответствие с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно документу, с 1 января 2025 года «Узметкомбинат» больше не будет обладать эксклюзивным правом на заготовку (закупку) лома и отходов черного металла, «Узвторцветмет» – на заготовку и экспорт лома и отходов цветных металлов.

«Узтрейд» со следующего года также лишается монопольного положения по отгрузке муки и пшеницы. Кроме того, отменяется право единого агента «Узкимёимпекс» по экспорту химпродукции организаций, входящих в структуру компании.

С 1 июля 2026 года UzGasTrade лишается эксклюзивных прав на экспорт и закупку в централизованном порядке природного газа, «Узэнергосотиш» перестанет быть централизованным экспортером и импортом электроэнергии.