Австрия выступала против тарифов ЕС на зерно из Беларуси

Австрия выступила против введения Евросоюзом запретительных тарифов на импорт зерна из России и Беларуси, а Венгрия воздержалась во время голосования. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Однако это не помешало принять предложение подавляющим большинством голосов.

В то же время Дания, Литва, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония поддержали Латвию, которая выступила за введение ограничений в отношении других сельскохозяйственных товаров из России.

"В общих интересах ЕС обеспечить как можно более широкие и строгие ограничения на импорт, чтобы, в частности, снять обеспокоенность сельскохозяйственного сообщества ЕС по поводу риска дестабилизации рынка", - говорится в тексте документа, разработанного делегациями этих стран и попавшего в распоряжение издания.

Совет ЕС 30 мая утвердил введение запретительных тарифов на импорт зерна из России и Беларуси с 1 июля. В то же время на транзит зерна через порты Евросоюза в третьи страны пошлины не распространяются.