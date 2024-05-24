Средняя зарплата в Беларуси в апреле выросла на 21,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2024 года составила 2182,5 рубля, сообщил Белстат.

По сравнению с мартом зарплата выросла на 21,4 рубля или 0,99%. Реальная заработная плата в апреле выросла на 15,1%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за апрель составила 2942,7 рубля, Минской области – 2165,1 рубля, Гомельской – 1981,5 рубля, Гродненской - 1999,6 рубля, Брестской – 1917,6 рубля, Витебской – 1840,7 рубля, Могилевской – 1815,7 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 7034,7 рубля. На втором месте находится вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 4957,2 рубля; на третьем - деятельность пассажирского воздушного транспорта – 5326,0 рубля.

Меньше всего начислено в апреле работникам парикмахерских и салонов красоты – 1153,5 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1250,0 рубля, деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг - 1229,8 рубля.