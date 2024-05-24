В Беларуси с 1 июля изменяются тарифы на стоматологические услуги

Министерство здравоохранения постановлением №77 от 24 апреля 2024 года актуализировало перечень стоматологических услуг, а также порядок формирования тарифов на стоматологические услуги и услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг.

Документ затрагивает услуги, оказываемые юрлицами независимо от их формы собственности и подчиненности и ИП.

Для исключения манипулирования стоимостью за счет увеличения объемов услуг, уменьшено количество манипуляций путем их объединения и снижения уровня предельных максимальных тарифов.

Эффект снижения стоимости на отдельные виды услуг ожидается в первую очередь за счет снижения предельных максимальных тарифов на отдельные услуги, уровня накладных расходов, тарифа на применение микроскопа во всех стоматологических услугах, так как тариф на данные услуги будет взиматься не за каждую минуту использования, а за каждые 5 минут.

Постановлением полностью исключено 55 услуг. Это связано с тем, что они как самостоятельные манипуляции в отдельных случаях имели аналогичное назначение, как и в описаниях технических характеристик других услуг, таким образом, исключена возможность дублирования манипуляций. Часть услуг исключена в связи с неактуальностью методик их оказания.

Также актуализированы названия 32 манипуляций. Произведено это в связи с уточнением смысловой нагрузки и (или) чтобы в наибольшей степени отразить формулировки клинических протоколов.

Документ вступает в силу с 1 июля 2024 года.