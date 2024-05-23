В Беларуси повышаются предельные минимальные цены на алкогольную продукцию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию «с учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2024 года и роста материальных затрат».

1) предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 23,38 рубля за декалитр безводного спирта;

2) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 26,52 рубля за декалитр безводного спирта;

3) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 98,22 рубля за декалитр безводного спирта;

4) предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 7,23 рубля; розничная цена (с НДС) – 9,57 рубля.

Постановлением от 15 мая 2024 г. № 37 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 53» предусмотрено установление предельной минимальной отпускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 4,42 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без НДС) на условиях франко-отправления.