Последнее обновление: 23.05.2024 17:08

ЕС повышает цены на шенгенские визы из-за инфляции

Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое вступит в силу с 11 июня.

Соответствующее решение 22 мая опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Согласно принятому еще 14 марта предложению Европейской комиссии, стоимость шенгенской визы для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей в возрасте от шести до 12 лет – с 40 до 45 евро.

В отдельных случаях стоимость визы может составлять 135 или 180 евро, если к стране применяется спецпроцедура по статье 25а(2) Визового кодекса ЕС.

В своем обосновании повышения цен Европейская комиссия объясняла, что это необходимо из-за инфляции и пересмотра заработных плат для служащих ЕС. Еврокомиссия имеет право предлагать такой пересмотр каждые три года.



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