В Молдове больше всего ИТ-специалистов на душу населения в Европе

В Молдове больше всего сотрудников в ИТ-сфере на душу населения в Европе после Эстонии. Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба.

По его данным, в 2023 году ИТ-сектор занимал 4,5% от общего числа занятых, или 26 327 специалистов, на долю которых непосредственно приходилось 6,7% валового внутреннего продукта, передает МОЛДПРЕС.

В этой главе Молдова превзошла таких гигантов, как Польша, Украина и Румыния, согласно исследованию, опубликованному Emerging Europe, уточнил Алайба.

"Если Эстония, население которой меньше, чем в Молдове, может быть лидером, то и мы тоже. И мы делаем это изо дня в день, создавая привлекательный инвестиционный климат, поощряя экспорт услуг и продуктов, открывая новые рынки и решительно продвигаясь к интеграции в ЕС. Мы единственные в Европе, кто предлагает единый налог в размере 7% для ИТ-компаний и налоговую модель, которая поощряет реинвестирование прибыли и рост бизнеса. Мы реформируем и сокращаем бюрократические барьеры, чтобы облегчить жизнь предпринимателям и новаторам. Мы хотим создать устойчивую и глобально интегрированную цифровую экономику. И мы строим ее каждый день вместе", - сказал вице-премьер.

В Молдове 6-7 июня будет организован цифровой саммит Moldova Digital Summit, в ходе которого будут обсуждаться тенденции развития сектора.